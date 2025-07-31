AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi

AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
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AKINCI TİHA'nın ilk kez kullanıldığı operasyonda kilometrelerce ötedeki araziler tarandı ve termal izler tespit edildi. Bu sayede Diyarbakır'da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda yakalanan 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI TİHA'nın ilk kez kullanıldığıoperasyonun detaylarını paylaştı.

AKINCI TİHA İLK KEZ KULLANILDI

Bakan Yerlikaya, AKINCI TİHA'nın ilk kez kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu arazileri ve zehir tacirlerinin yakın takibe alındığını bildirdi. AKINCI TİHA'nın gündüz-gece görüş kabiliyetiyle, kilometrelerce ötedeki araziler tek tek tarandı, termal izler tespit edildi ve hareketlilik raporlandı.

4.5 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen anlık görüntülerle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin İl Jandarma komutanlıklarının desteğiyle; 124 operasyonel tim ve bin 250 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 25 şüpheli zehir tacirinden 17'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin, "Diyarbakır Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş Başkanlığımız, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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