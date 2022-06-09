Akhisar'da orman yangınına, uçak ve helikopterler müdahale ediyor - Haberler

Akhisar'da orman yangınına, uçak ve helikopterler müdahale ediyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akhisar'da orman yangınına, uçak ve helikopterler müdahale ediyorMANİSA Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Akhisar'da orman yangınına, uçak ve helikopterler müdahale ediyor
MANİSA Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akhisar'ın kırsal Kavakalan Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale ediyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası alevlerin etrafı çevrilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Barış Gezici - 3. Sayfa