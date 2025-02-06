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Akhisar'da Eş Zamanlı Operasyon: Ruhsatsız Silahlar ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Akhisar'da Eş Zamanlı Operasyon: Ruhsatsız Silahlar ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, tüfekler ve tarihi eser niteliğinde silahlar ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla ruhsatsız tabancalar, tüfekler, tarihi eser niteliğinde tüfekler ve kasaturalar ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Silah Ticareti ve Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde ilçedeki 7 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet kasatura ele geçirilerek el konulduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği ve alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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