Akhisar'da Emniyet Uygulamasında Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen emniyet uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden 3 parça halinde kokain maddesi ve sentetik uyuşturucu haplar çıktı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacıishak Mahallesi'nde şok asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan K.D. isimli şahsın üzerinde 3 parça halinde kokain maddesi ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise 14 tablet şeklinde toplamda 213 adet sentetik hap, 2 adet tabanca ve muhtelif fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli K.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA