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Akhisar'da Duayen Gazeteci Kenan Molla Toprağa Verildi

Akhisar'da Duayen Gazeteci Kenan Molla Toprağa Verildi
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Rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden gazeteci Kenan Molla, memleketi Akhisar'da düzenlenen cenaze töreni ile dualarla defnedildi. Törene çeşitli siyasetçiler ve basın mensupları katıldı.

Yaşadığı rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisalı duayen gazeteci Kenan Molla, memleketi Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası dualarla toprağa verildi.

Akhisar'da 45 yılı aşkın süredir Yeni Asır Gazetesi'nde muhabirlik yapan ve Akhisar Haber Ajansı'nın internet gazeteciliği faaliyetlerini yürüten Kenan Molla, hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Manisa Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine kaldırılan Molla, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. Molla'nın cenazesi törenin yapılacağı Manisa'nın Akhisar ilçesine getirildi. Akhisar Yeni Gülruh Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından usta gazeteci Kenan Molla dualarla toprağa verildi.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Kenan Molla'nın cenaze törenine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, Manisa Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş ve protokol üyesi katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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