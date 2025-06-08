Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yangın Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yangın Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3,5 ay önce meydana gelen yangının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde sağlık çalışanlarının, dumanlı bir ortamda hastaları tahliye etme çabaları ve hayat kurtaran müdahaleleri yer alıyor. Yangının büyük korkuya neden olduğu olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 3,5 ay önce yaşanan yangının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sağlıkçıların alevler arasındaki fedakarlığı anbean kamerada

ANTALYA - Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis'te yaklaşık 3,5 ay önce çıkan yangına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sağlık çalışanlarının dumanlar arasında hastaları tahliye etmeye çalıştığı ve insanüstü çabayla zamanla yarıştığı anlar anbean kaydedildi.

Antalya'da 26 Mart Salı günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın, hastanede büyük korkuya sebep olmuştu. Yetişkin ve çocuk acil servislerinde hızla yayılan yangın nedeniyle yoğun duman oluşmuş, ameliyathanelerin de içinde bulunduğu B Blok kısa sürede tahliye edilmiş ve hastalar çevre hastanelere nakledilmişti.

Olayın ardından geçen sürede, yangın anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının ilk anlarında yaşananlar ve sonrasında sağlık çalışanlarının dumanla kaplanan serviste hastaları taşıyarak dışarı çıkardıkları ve hayati öneme sahip ilaçları güvenli alana taşımaya çalıştıkları anlar yer aldı.

Hayat kurtaran müdahale kamerada

Kritik öneme sahip organ nakli, beyin cerrahisi ve plastik cerrahi servislerinde yatan hastaların, sağlık personelinin özverili çalışması sayesinde kısa sürede tahliye edildiği görüldü. Dakikalar içinde hastaların güvenli alana taşınması sayesinde, olayda can kaybı yaşanmadı. Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık örneği sergilediği anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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