Akdeniz'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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AFAD, Akdeniz'de saat 18.38'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ve depremin derinliğinin 5.67 kilometre olduğunu açıkladı. En yakın yerleşim yeri ise Muğla'nın Datça ilçesi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Akdeniz'de saat 18.38'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.67 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 330.38 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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