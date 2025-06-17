Akdeniz'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Akdeniz'de saat 18.38'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.67 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 330.38 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA