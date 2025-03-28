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Akçakoca'da Kaybolan Tunç Denizgöçer İçin Arama Çalışması Başlatıldı

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Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer, geri dönmeyince yakınları durumu yetkililere bildirdi. Akçakoca'da hem denizde hem de karada arama çalışmaları sürüyor.

Akçakoca'da kaybolan şahıs için arama çalışması başlatıldı

DÜZCE - Almanya'dan kısa süreliğine Düzce'ye gelip geri dönmeyen Tunç Denizgöçer isimli şahıs Akçakoca ilçesinde hem denizde hem de karada aranıyor.

Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer ve geri dönmesi gereken tarihte geri dönmeyince yakınları durumundan şüphelendi ve yetkililere haber verildi. Denizgöçer'in en son bulunduğu Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkiinde denize girmiş olma ihtimaline karşı hem denizde hem de karada AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Akçakoca'da Kaybolan Tunç Denizgöçer İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY TÜRKGÜLÜ - 3.Sayfa
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