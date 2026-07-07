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Karadeniz'de boğulmak üzereyken kurtarıldı

Karadeniz'de boğulmak üzereyken kurtarıldı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarılan ve aşırı su yuttuğu belirtilen kişi, 20 dakikalık müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Şahıs kontrol amaçlı Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akçakoca ilçesi Çuhallı plajında denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı fark eden cankurtaran ekipleri, vatandaşı kısa sürede sudan çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Aşırı miktarda su yuttuğu belirtilen kişiye yaklaşık 20 dakika boyunca müdahale edilirken, sağlık ekiplerinin de olay yerine ulaşmasının ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kişinin bilincinin açık olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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