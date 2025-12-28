Haberler

Jandarmadan kaçan motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı

Jandarmadan kaçan motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, ters yönde ilerlerken başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayarak ters yöne girerek kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, başka bir motosiklet ile çarpıştı. Cep telefonuna yansıyan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre jandarma ekipleri, Ceylanpınar yolu üzerinde motosikletle seyreden M.A. isimli şahsa Dur ihtarında bulundu. Durmayarak ters yöne giren motosiklet bir süre ilerledikten sonra karşı yönden gelen H.T.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Cep telefonuna da yansıyan kazada çarpışan motosikletler yola savruldu. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan H.T., durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı