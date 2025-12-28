Jandarmadan kaçan motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayarak ters yöne girerek kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, başka bir motosiklet ile çarpıştı. Cep telefonuna yansıyan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre jandarma ekipleri, Ceylanpınar yolu üzerinde motosikletle seyreden M.A. isimli şahsa Dur ihtarında bulundu. Durmayarak ters yöne giren motosiklet bir süre ilerledikten sonra karşı yönden gelen H.T.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Cep telefonuna da yansıyan kazada çarpışan motosikletler yola savruldu. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan H.T., durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA