Haberler

Akçakale'de 5 milyon 500 bin TL dolandıran 3 zanlı dronla mısır tarlasında yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akçakale'de 5 milyon 500 bin TL dolandıran 3 zanlı dronla mısır tarlasında yakalandı
Güncelleme:
+100 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Akçakale'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 zanlıdan 1'i suçüstü, 2'si kaçarken dron destekli operasyonla mısır tarlasında yakalandı. Zanlıların 3 mağduru toplam 5 milyon 500 bin TL dolandırdığı belirlendi; şüpheliler tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 zanlıdan 1'i suçüstü, 2'si ise kaçmaya çalışırken dron destekli operasyonla mısır tarlasında yakalandı. Şahısların 3 mağduru toplam 5 milyon 500 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle telefon dolandırıcılığı yapıldığı duyumu alınması üzerine operasyon düzenledi.

Mısır tarlasında yakalandı

Operasyonda İ.K. isimli şahıs IMEI numaraları tespit edilmesin diye telefonları kırarken suçüstü yakalanırken İ.C. ve H.C. isimli şahıslar ise camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Dron ile takip edilen şahıslar mısır tarlası içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler hayrete düşürdü

Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramada 16 adet cep telefonu, 3 simkart, 40 gram kubar esrar, 30 adet uyuşturucu hap, 1 adet polis rozeti, 5 adet sahte adli doküman, 1 adet kelepçe, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet kişisel bilgi sorgu uygulaması ele geçirildi.

3 mağduru toplam 5 milyon 500 bin TL dolandırdıkları tespit edildi

Aydın, Sivas ve Elazığ illerinde ikamet eden 3 mağduru toplam 5 milyon 500 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheli 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadir İnanır'ın iki yeğeni sessizliğini bozdu: Aklımızın ucundan bile geçmedi

Kadir İnanır'ın ikiz yeğenleri konuştu: Biz oraya miras için gitmedik
Hırvatistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler'de Sırbistan'ı savaş suçlusu Mladic'i onurlandırdığı için eleştirdi

Hırvatistan Başbakanından BM kürsüsünde Sırbistan'a çok sert tepki
Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu

Hande Erçel'in Milano tarzı! Beyaz tercihiyle göz kamaştırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Aydın Didim'de dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

Didim'de kıyıda dalgıç kıyafetiyle ölü bulunmuştu! Kimliği belirlendi
Gaziosmanpaşa'da iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı bırakıldı! Camı kıramayan 2 şüpheli kaçtı

Camı kıramayınca geriye o paketi bıraktılar! Polis alarma geçti
Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü

Ev partisine silahlı saldırı: Biri hamile kadın 11 kişi öldü
Cezaevi firarisi için yolun sonu: Bazanın içinden çıktı

6 aylık kaçışın sonu!

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil

Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil