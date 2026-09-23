Akçakale'de 5 milyon 500 bin TL dolandıran 3 zanlı dronla mısır tarlasında yakalandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 zanlıdan 1'i suçüstü, 2'si ise kaçmaya çalışırken dron destekli operasyonla mısır tarlasında yakalandı. Şahısların 3 mağduru toplam 5 milyon 500 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle telefon dolandırıcılığı yapıldığı duyumu alınması üzerine operasyon düzenledi.

Mısır tarlasında yakalandı

Operasyonda İ.K. isimli şahıs IMEI numaraları tespit edilmesin diye telefonları kırarken suçüstü yakalanırken İ.C. ve H.C. isimli şahıslar ise camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Dron ile takip edilen şahıslar mısır tarlası içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler hayrete düşürdü

Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramada 16 adet cep telefonu, 3 simkart, 40 gram kubar esrar, 30 adet uyuşturucu hap, 1 adet polis rozeti, 5 adet sahte adli doküman, 1 adet kelepçe, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet kişisel bilgi sorgu uygulaması ele geçirildi.

3 mağduru toplam 5 milyon 500 bin TL dolandırdıkları tespit edildi

Aydın, Sivas ve Elazığ illerinde ikamet eden 3 mağduru toplam 5 milyon 500 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheli 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı