Meteorun düşme anı kamerada

Güncelleme:
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde atmosfere giren meteor, gökyüzünde yarattığı parlak ışıkla dikkat çekti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde atmosfere giren meteor, gökyüzünü aydınlattı. Meteorun tamamen yanarak kül olduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde saat 23.22 sıralarında meydana geldi. Atmosfere giren meteorun oluşturduğu parlak ışık geceyi adeta gündüze çevirdi. Kısa süreli hayrete neden olan doğa olayı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - MALATYA

