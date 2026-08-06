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Bursa'da Lastik Tamirhanesinde Yangın

Bursa'da Lastik Tamirhanesinde Yangın
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Bursa Yalova karayolu üzerinde Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağı karşısındaki bir akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan oto lastik tamir hanesinde başlayan yangın hurda lastiklere sıçradı.

Bursa Yalova karayolu üzerinde Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağı karşısındaki bir akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan oto lastik tamir hanesinde başlayan yangın hurda lastiklere sıçradı.

Yangın, Bursa-Yalova karayolu üzerinde bulunan Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağı mevkiinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun içindeki lastik tamircisinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hurda lastiklere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı şekilde yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaşanan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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