"Gündüze hasret kaldım" sözleri gündem olunca akaryakıt istasyonu kapının önüne koydu

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntüler gündeme oturdu. Bir motosiklet sürücüsü, gece geç saatlerde istasyona gelerek 200 liralık benzin almak istedi. Sürücünün o sırada 18 yaşındaki Efecan isimli çalışanla ettiği sohbet, kask kamerasına yansıdı.

ÇALIŞANIN ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİLER

Görüntülerde genç çalışanın sürekli gece çalıştığını söylediği ve "Gündüze hasret kaldım" dediği duyuluyor. Sürücü tarafından paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı da çalışanın şartlarının iyileştirilmesi temennisinde bulundu.

İŞTEN ÇIKARDILAR

Ancak kısa süre sonra Efecan'ın işten çıkarıldığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsüyle kamera karşısına geçip bir video çeken Efecan, güzel mesajlar ve destekler için teşekkür etti.

"EFECAN'A MUTLU OLACAĞI BİR İŞ AYARLIYORUZ"

Sürücü ise Efecan'a iş aradıklarını belirterek, "Kardeşimizin işine son verenleri kınıyorum. Sahip çıkmadığı için şartları iyileştirmediği için çözümü kardeşimizi işten çıkarmak olduğu için... Lakin iyilik bulaşıcıdır. Spontane çekilen bir video sonrası Efecan'ın bana ulaşmasıyla birlikte abi kardeş olduk, kendisi değer görmekten desteklenmekten çok mutlu onu aktarmak isterim. Efecan'ın mutlu olacağı, şartları iyi olan bir iş ayarlıyoruz. Unutmayın Efecan 18 yaşında!" dedi.