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"Gündüze hasret kaldım" sözleri gündem olunca akaryakıt istasyonu kapının önüne koydu

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Adana Sevilir'deki bir akaryakıt istasyonunda gece vardiyasında çalışan 18 yaşındaki Efecan'ın "Gündüze hasret kaldım" sözleri kısa sürede gündem oldu. İstasyona gelen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sonrası destek mesajları yağan Efecan'ın kısa bir süre sonra ise işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntüler gündeme oturdu. Bir motosiklet sürücüsü, gece geç saatlerde istasyona gelerek 200 liralık benzin almak istedi. Sürücünün o sırada 18 yaşındaki Efecan isimli çalışanla ettiği sohbet, kask kamerasına yansıdı.

ÇALIŞANIN ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİLER

Görüntülerde genç çalışanın sürekli gece çalıştığını söylediği ve "Gündüze hasret kaldım" dediği duyuluyor. Sürücü tarafından paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı da çalışanın şartlarının iyileştirilmesi temennisinde bulundu.

İŞTEN ÇIKARDILAR

Ancak kısa süre sonra Efecan'ın işten çıkarıldığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsüyle kamera karşısına geçip bir video çeken Efecan, güzel mesajlar ve destekler için teşekkür etti.

"EFECAN'A MUTLU OLACAĞI BİR İŞ AYARLIYORUZ"

Sürücü ise Efecan'a iş aradıklarını belirterek, "Kardeşimizin işine son verenleri kınıyorum. Sahip çıkmadığı için şartları iyileştirmediği için çözümü kardeşimizi işten çıkarmak olduğu için... Lakin iyilik bulaşıcıdır. Spontane çekilen bir video sonrası Efecan'ın bana ulaşmasıyla birlikte abi kardeş olduk, kendisi değer görmekten desteklenmekten çok mutlu onu aktarmak isterim. Efecan'ın mutlu olacağı, şartları iyi olan bir iş ayarlıyoruz. Unutmayın Efecan 18 yaşında!" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıdehide:

Gençler iş beğenmiyor işte söyleyince de karşı çıkıyorlar

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Haber YorumlarıDursun Karagöz:

paylasan iyi niyetli degil belli emekciye olur ne olursa

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

İşveren iyi niyetli değil. Gencecik çocuk bırak bir iki hafta gündüze alsaydın çocuğu. Tez zamanda batarsınız inşallah... gariban çocuğu ekmeğinden ettiniz.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Çalışan ne yapmış hırsızlık mı yapmış, kavga mı etmiş alt tarafı gündüze hasret kaldım demiş bu sözden dolayı ekmeğiyle oynanmasına gerek yok. İş veren çok ayıp etmiş.

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

Gece çalışanın halinden gece çalışan anlar. kışın sogukta yazin sicakta calisirsin. disarda calisan tek kurum Emniyet bekcileridir. diger kurumlar yine isinmak icin yerleri vardir. saglikci gece calisir kisin sicakta yazin serinde oturur . askeriye nobette zorlanir. polisler yine isinmak icin karakolu vardir. ama maalesef bu tarz islerde gece calismak zordur. ogretmenleri 1 hafta gece calistirin veya diger kurumlari. yarabbi meslegime sukur derler :) nankorluk yapmasin kimse. elinde isi olan. kisin sicakta yazin serindeyse sukur etmeli en azindan. tamam maaslar yetmiyor ama yapacak bisey var mi ? yok.

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Gençler il beğenmiyo denmiş ama Çalışanların İnsani şartlarda çalıştırılıyorsa bence kimse biley demez trmbel insan hwr toplumdan çıkar o ayrı ama Türkiyede insanların çalışma saatleri ve şartlarının uygun olduğunu kim iddia edebilir?

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Haber YorumlarıPerwer:

Emin olmamakla birlikte sanki önceden sosyal medya için planlanmış bir içerik gibi geldi. Yine de işverenin yaptığı doğru değil

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Zırlayıp durmasın. Dua etsin işi var. Begenmiyorsa başka iş baksın. Böyle kapının önüne koyarlar. Iyi yapmışlar...

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