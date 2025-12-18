Haberler

AK Partili Tayyar: Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan yeni iddia geldi. Tayyar açıklamasında, "Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor. Bir diğeri, alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor." dedi.

  • Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında, uyuşturucu kullanımının keyif boyutunu aştığı görülüyor.
  • Bir TV sunucusu, sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor.
  • Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına sunucular alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı, medya dünyasına yönelik uyuşturucu soruşturmasına ilişkin AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayyar, dosyanın detaylı incelendiğinde uyuşturucu kullanımının "keyfi" boyutunu aştığını söyledi.

"UYUŞTURUCU KULLANIMININ KEYİF BOYUTUNU AŞTIĞI GÖRÜLÜYOR"

Tayyar, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Mehmet Akif Ersoy eksenindeki uyuşturucu soruşturmasında masumiyet karinesi ve aile hukukunu gözeterek dosyanın içeriğine girmiyoruz. Ancak. Özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, 'keyif' boyutunu aştığı görülüyor.

"TV SUNUCUSU, SEVGİLİSİNE KAMU KURUMUNDAN EV KİRALIYOR"

Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor. Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor. Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor.

"YARGIDAKİ İŞLERİ İÇİN HAKİM VE SAVCILARIN YANINA SUNUCULARLA GİDİYOR"

Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor. Bir diğeri, alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor. Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor.

"İLİŞKİLERE GÖRE EKRANLAR PAYLAŞTIRILIYOR"

Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor. Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor. Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor. Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor.

Velhasıl. Mevzunun yargı boyutu bir yana, siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır. Zira, çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor."

Haber Yorumlarıhıdır turabik:

kendi yarattığınız tablo neye mızmızlanıp kimi kime şikayet ediyorsunki

