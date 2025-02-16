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AK Partili Milletvekili İbrahim Yurdunuseven Trafik Kazası Geçirdi

AK Partili Milletvekili İbrahim Yurdunuseven Trafik Kazası Geçirdi
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in içinde bulunduğu minibüs, hafif ticari araçla çarpıştı. Yurdunuseven'in kaburgasında kırıklar olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in içerisinde bulunduğu minibüsün karıştığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastane'de tedavisi devam eden Yudunuseven'in kaburgasında kırıklar olduğu ve yaklaşık 3 hafta tedavi göreceği öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu 6 kişi yaralanırken, yaralıların 5'inin taburcu edildiği, tedavisi devam eden Yurdunuseven'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, İl Başkanı Turgay Şahin ile danışmanlar Hayati Kanat, Oktay Yüksel ve ismi tespit edilemeyen araç şoförü ile diğer araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Başkan Şahin, Kanat, Yüksel ve bir kişi daha taburcu edildi. Yaralanan Milletvekili Yurdunuseven'in kaburgasında kırıklar olduğu öğrenilirken hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yaşanan kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen hafif ticari araca Yurdunuseven'in de içerisinde bulunduğu minibüsün çarpması ve daha sonra iki aracın savrulması yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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