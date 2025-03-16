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AK Partili belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, evine gitmekte olan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier'in aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sahur vakti evine gitmekte olan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier, yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürdü.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA HEDEF ALINDI

Dirier'in kullandığı hafif ticari araca Kural Mahallesi girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

YARA ALMADAN ATLATTI

Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

AK Partili belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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