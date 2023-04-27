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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi

3. Sayfa Haberleri

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir programa giderken Susurluk ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazayı yara almadan atlatan Canbey, şoförü Ala ve ekibinden diğer 2 kişi, tedbir maksatlı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

AK Partili Mustafa Canbey'in de aralarında olduğu 4 kişi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde kaza geçirdi.

Otoyolun Susurluk mevkiinde seyreden Ö. A. idaresindeki 09 HB 313 plakalı otomobil, su birikintisine girmesi sonucu aynı yöne giden A. K.'nın kullandığı 35 SS 645 plakalı otomobille çarpıştı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi

Gönen ilçesindeki seçim çalışması programı için yola çıkan milletvekili Canbey'in de bulunduğu Mahmut Ala yönetimindeki 34 FIN 296 plakalı otomobil ise bu kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşırken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı yara almadan atlatan Canbey, şoförü Ala ve ekibinden diğer 2 kişi, tedbir maksatlı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Balıkesir Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Canbey Milletvekili Balıkesir AK Parti 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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