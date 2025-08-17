AK Parti Milletvekili Kadem Mete'nin aracı kaza yaptı
AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de içerisinde bulunduğu otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Mete kazadan yara almanda kurtulurken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'da Seydikemer-Fethiye Karayolu üzerinde akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre, içerisinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı.
AK PARTİLİ VEKİL YARA ALMADAN KURTULDU
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa