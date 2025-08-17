AK Parti Milletvekili Kadem Mete'nin aracı kaza yaptı

AK Parti Milletvekili Kadem Mete'nin aracı kaza yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de içerisinde bulunduğu otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Mete kazadan yara almanda kurtulurken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de içerisinde bulunduğu araç, trafik kazasına karıştı. Mete, kazayı yara almadan atlattı.

Muğla'da Seydikemer-Fethiye Karayolu üzerinde akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre, içerisinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı.

AK PARTİLİ VEKİL YARA ALMADAN KURTULDU

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor, Gaziantep FK'ya şans dahi tanımadı

Rakiplerine şans dahi tanımadılar! İşte Süper Lig'în lideri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.