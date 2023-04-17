Air France ve Airbus'a 228 kişinin öldüğü uçak kazası davasında beraat

Fransız havayolu şirketi Air France ve uçak üreticisi Airbus, 2009'da Atlas Okyanusu üzerinde meydana gelen ve 228 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili Fransa'nın başkenti Paris'te görülen davada "kasıtsız adam öldürme" suçlamalarından beraat etti.

Fransız havayolu şirketi Air France ve uçak üreticisi Airbus, 2009'da Atlas Okyanusu üzerinde meydana gelen ve 228 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili Fransa'nın başkenti Paris'te görülen davada "kasıtsız adam öldürme" suçlamalarından beraat etti.

Fransız havayolu şirketi Air France ve uçak üreticisi Airbus'un 2009'daki uçak kazası nedeniyle "kasıtsız adam öldürme" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Paris Adli Mahkemesi, 2009'da Atlas Okyanusu üzerinde meydana gelen ve 228 kişinin hayatına kaybettiği uçak kazasıyla ilgili Air France ve Airbus'a suçsuz buldu. Mahkeme, kararında hatalar işlenmiş olsa bile bunlarla kaza arasında nedensellik bağının kanıtlanamayacağını ifade etti.

"Kaybettiklerimiz ikinci kez öldü"

Duruşmayı izlemeye 33 ülkeden katılan kurban yakınları, mahkeme kararına tepki gösterdi. Kurbanları temsil eden Daniele Lamy, ailelerin adalet için verdikleri uzun mücadelenin sonuçsuz kalmasından "tiksindiklerini" belirterek, "Bu 14 yıllık bekleyişten geriye kalan tek şey umutsuzluk, dehşet ve öfke" dedi.

Yeğeni kazada hayatını kaybeden Claire Durousseau, "Kaybettiklerimiz ikinci kez öldü. Kendimi hasta hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Suçlamaları her zaman reddeden Air France ve Airbus, kazanın pilot hatası kaynaklı olduğunu öne sürmüştü.

Kazada 1 Türk yolcu hayatını kaybetmişti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden Fransa'nın başkenti Paris'e giden Air France'a ait A330-200 tipi yolcu uçağı, 1 Haziran 2009 yılında fırtınaya yakalanarak Atlas Okyanusu'na düşmüştü. Kazada 12'si mürettebat, 1'i Türk 216'sı yolcu olmak üzere toplam 228 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında uçağın Rio de Janeiro'dan kalktıktan saatler sonra yüksek irtifada bir fırtınayla karşılaştığı ve hava hızı sensörlerinin donarak yanlış veri verdiği bu nedenle pilotların doğru prosedürü takip edemedikleri için uçağın kontrolünü kaybettikleri ortaya çıkmıştı. Uçak, 38 bin fit yükseklikten deniz çakılmış, uçağın enkazı ve kara kutusu yaklaşık 4 bin metre derinlikte 2 yıl sonra bulunmuştu. - PARİS