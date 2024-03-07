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Ailesinin evini benzin döküp ateşe verdi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kadınlardan biri sokak ortasında sinir krizi geçirdi.

Kocaeli Gebze'de bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Olay sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan biri ise sokak ortasında sinir krizi geçirdi.

YANGINI FARK EDİP KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Hürriyet Mahallesi 2066 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında yaşanan olayda O.K. isimli şahıs ailesinin yaşadığı daireyi beniz dökerek ateşe verdi. O.K. kaçarken, alevleri fark eden ailesi panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

MADDE KULLANDIĞI İDDİASI

Aynı aileden E.Ö. ve K.Ö. isimli iki kadın dumandan etkilendi. Kadınlardan biri sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından E.Ö. ve K.Ö., ambulansla Darca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.O.K.'nin madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Ailesinin evini benzin döküp ateşe verdi

Ailesinin evini benzin döküp ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli İtfaiye Gebze 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Snn Aksu:

Bu tür sorunlu bireyleri kısırlaştırmak lazım ülke timarhaneye döndü

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