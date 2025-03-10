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Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu

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Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında yaşayan 21 yaşındaki model Juli Luxie, evinde ölü bulundu. Julie Diablotine adıyla da tanınan genç kadının cansız bedenine, ailesinin haber alamadıklarını bildirmesinin ardından polis ekipleri tarafından ulaşıldı. Polis ekipleri, dairede yaptıkları incelemede kan izleri ve çok sayıda azot protoksit (gülme gazı) tüpü buldu.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında yaşayan 21 yaşındaki model Juli Luxie, evinde ölü bulundu.

Julie Diablotine adıyla da tanınan genç kadının cansız bedenine, ailesinin haber alamadıklarını bildirmesinin ardından polis ekipleri tarafından ulaşıldı. Perşembe günü yapılan kontrolde, Essonne bölgesindeki dairenin içinde giriş kapısının hemen yanında yerde yatan Juli'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre, genç modelin babası kızının son zamanlarda "depresyonda olduğunu" polise bildirmişti. Aile, kızlarıyla iki hafta boyunca iletişim kuramamaları üzerine endişelenip yetkililere başvurdu.

Polis ekipleri, dairede yaptıkları incelemede kan izleri ve çok sayıda azot protoksit (gülme gazı) tüpü buldu. Yetkililere göre Juli, eğlence amaçlı kullanılan bu gazdan "yüksek miktarda" tüketiyordu. Uzmanlar, bu tür gazların aşırı kullanımının bilinç kaybına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Soruşturmayı yürüten polis, sosyal medya platformu OnlyFans'te de içerik üreten genç kadının ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı. Olay yerine gelen ekipler, dairenin kapısının içeriden kilitli olduğunu tespit etti. Bu nedenle şimdilik olayda bir cinayet şüphesi bulunmadığı belirtiliyor.

Fransız medyasına göre, Juli'nin sosyal medya hesaplarındaki takipçileri de genç modelin bir süredir haber alınamadığını fark etmiş ve endişelerini dile getirmişlerdi.

Otoriteler, genç kadının kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçları ve toksikoloji raporlarının ardından açıklanacağını belirtti.

Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu

Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSIRADAN ÇİNKO KARBON PİL:

ilik gibiymis allah rahmet eylesin

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