Ailesinin haber alamadığı tır sürücüsü ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı 25 yaşındaki sürücü park halindeki tırda ölü bulundu

ÇORUM - Ailesinin haber alamadığı 25 yaşındaki tır sürücüsü, soğan taşımak için geldiği Çorum'un Alaca ilçesindeki park halindeki tırda ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Yozgat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğan taşımak için Mersin'den Çorum'un Alaca ilçesine gelen tır sürücüsü İrfan Salkın'dan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek Salkın'ın aynı ilçede bulunan arkadaşlarını aradı. Salkın'ın kullandığı 33 F 0351 plakalı tırın yanına gelen arkadaşları, kapıları açamadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları yoldan geçen jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, İrfan Salkın'ın tır kabininde hareketsiz yattığını gördü. Tıra giren ekipler, Salkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, Salkın'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.