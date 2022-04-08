Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı - Haberler

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Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini balkondan attı

Malatya'da ailesini sevgilisiyle evlenmesi için ikna edemeyen 25 yaşındaki genç kız, kendini balkondan aşağı attı. Kaldırım üzerine düşen genç kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

MALATYA (İHA) - Bugün saat 12.15 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre Leblebici sokakta 4 katlı bir apartmanın son katında ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki C.Ö., ailesinin A.Ö. ile evlenmesine izin vermemesi üzerine sinirlenerek çıktığı balkondan kendini aşağı attı.

AĞIR YARALI

Kaldırım üzerine düşen genç kız ağır yaralanırken, çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız buradaki müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Evlilik, 3. Sayfa, Haberler

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