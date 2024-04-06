Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, ailelerinin evlenmelerine izin vermediği öne sürülen Helin Altundağ (21) ile kuzeni Emir Altundağ (22) evde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir'e bağlı Yukarı Dilimli Mahallesinde meydana geldi. Evden silah seslerini duyanlar, içeriye girdiklerinde kuzenler Helin ve Emir Altundağ'ı kanlar içerisinde buldu. İhbarla adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KUZENİNİ TABANCAYLA VURUP, ARDINDAN KENDİ BAŞINA SIKMIŞ

Helin ve Emir Altundağ'ın evlenmek istediği ancak ailelerinin izin vermediği, bu nedenle intihar kararı aldıkları öne sürüldü. Emir Altundağ'ın Helin Altundağ'ı tabancayla vurup ardından da kendi başına ateş ettiği tespit edildi. Kuzenlerin cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa 3.Sayfa Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
500

Yorumlar (1)

Ferhat Uras:

Sevenleri ayıranların yuvası olmasın

8
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title