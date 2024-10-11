Aileden Kazanın Tutanaklarına İsyan: 'Sonuna Kadar Mücadele Edeceğim'

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde motosikletle seyir halindeyken emniyet şeridinde duraksayan otomobile çarpıp hayatını kaybeden Abdullah Erdem Boztaş için ailesi, olaya ait kaza tutanağına tepki gösterdi. Baba İzzet Boztaş, kaza tutanağının yanlış tutulduğunu iddia ederek, "Bu tutanağı, krokiyi çizen arkadaşlar neye dayanarak çizdiler. Ben ölene kadar mücadele edeceğim" dedi.

Kaza, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 23: 15 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye-Ankara istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Abdullah Erdem Boztaş hakimiyetindeki 34 DZG 709 plakalı araç, emniyet şeridinde kontrolsüz şekilde duran 34 GBT 686 plakalı araçla çarpışmıştı. Kaza sonucu 28 yaşındaki Boztaş, olay yerinde yaşamını yitirmişti. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Abdullah Erdem Boztaş için ailesi olaya ait tutulan kaza tutanağına tepki gösterdi. İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan acılı aile, polis memurları tarafından tutulan kaza raporlarındaki tutarsızlığa isyan etti. Boztaş'ın avukatı Iyaz Çimen, olay anında tutulan ilk kaza raporunda bir sorun olmadığını belirtirken ikinci kaza tutanağında hatalar ve değişiklikler yapıldığını iddia etti.

"Tutanağı düzenleyen memurlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız"

Tutulan kaza raporunda motosikletin araca çarpması sonucu aracın 21 metre sürüklendiğinin yazdığını söyleyen Avukat Iyaz Çimen, "Müvekkilim 27 Temmuz'da gece saat 23.15 sıralarında gerçekleşen bir kaza neticesinde hayatını kaybetti. Maalesef kazanın oluşumuna sebebiyet veren sürücü, emniyet şeridinde kontrolsüz bir şekilde duraklama yapan herhangi bir şekilde reflektör veya uyarıcı levha bulundurmayan kişinin sebebiyet verdiği bir kaza neticesinde biz buradayız. Olayın olduğu gün ilk etapta gelen polis memurları hayatın olağan akışına uygun bir biçimde kaza tutanağı düzenliyorlar. Olayda gerçekleşen çarpma neticesinde araçların konumunu belirleyen krokiyi çiziyorlar. Bu krokide bir problem olmamasına rağmen aynı gün her ne oluyorsa ikinci bir tutanak düzenleniyor. İkinci düzenlenen tutanakta da benim müvekkilimin aleyhine olan hususlar maalesef gerçeğe aykırı bir biçimde o tutanağa işleniyor. İkinci düzenlenen tutanakta, bir motosikletin çarpması sonucu bir aracın 21 metre sürüklendiği yazıyor. Dolayısıyla bir emniyet şeridinin o mesafede olması beklenemeyeceği için gerçekle uyuşmadığı sabit. Maalesef soruşturmanın devamında düzenlenen bu hatalı tutanağa göre kusuru benim müvekkilime atıf ediyor. O an bu işi gerçekleştiren memurlar neye istinaden bu değişikliği yapıyorlar bilmiyorum. Akabinde biz gerçekte olan olayın aydınlatılması için maalesef burada bu mücadeleyi vermek zorunda kalıyoruz. Nitekim soruşturmada hala kamera kaydı topluyoruz. Olayın olduğu yere ilişkin topladığımız görüntülerde de benim müvekkilimin herhangi bir kusuru şu aşamada bulunmuyor. Biz bu raporu düzeltmek için ve aynı zamanda, bile isteğe düzenlenen, tutanağı düzenleyen memurlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" dedi

Polis memurları tarafından tutulan kaza raporunda müvekkili Boztaş'ın kaskının olmadığının belirtildiği ve daha sonra olay yerinde kaskın bulunduğunu vurgulayan Avukat Çimen, "İlk etapta düzenlenen raporda olay yerinde kaskın tespit edilemediği belirtilmiş. Akabinde müvekkilimin ailesi tarafından olaydan daha sonra olay yerinde yapılan incelemede kasın olay yerin yerinden biraz daha uzak mesafede çalıların arasında sabit durduğu bulundu. Dolayısıyla benim müvekkilimin olayı gerçekleştirdiği anda başında kaskının olduğu ortaya çıkıyor. Nitekim zaten olaydan önce kendisinin son çekilmiş kaydında da motosikletin üzerinde kasklı bir biçimde olduğu görünmekte" ifadelerini kullandı.

"Ben ölene kadar mücadele edeceğim"

Kazada hayatını kaybeden Abdullah Erdem Boztaş'ın babası İzzet Boztaş, kaza tutanağına isyan ederek, "Benim ciğerim yanıyor. Kazaya ben bir şey demiyorum, kazadır sonuçta. Oğlumdan dolayı da olabilir karşı taraftan dolayı da olabilir. Ama oğlumun kasklı bir vaziyette ilerlemesi ve kameraların oğlumu o şekilde görmesine rağmen kask yoktur tutanağı tutulmuş. Bu tutanağı, krokiyi çizen arkadaşlar neye dayanarak çizdiler. Ben ölene kadar mücadele edeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ben bu yüzden buradayım. Ülkesi için çalışan bir akademisyendi. Proje olarak 2050 yılında trafik kazalarını en aza indireceğim diyen bir insandı. Türkiye için acı bir kayıptır. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL