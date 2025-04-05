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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 yaşındaki çocuğun kreşte darp edilmesi sonrası harekete geçti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da bir kreşte 2 yaşındaki kız çocuğunun diğer çocuklar tarafından darp edildiği olaya ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da özel bir kreşte 2 yaşındaki kız çocuğunun diğer çocuklar tarafından darp edildiği olaya ilişkin, ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir kreşte, 2 yaşındaki bir kız çocuğu uyku odasında, yaşı daha büyük iki çocuk tarafından yaklaşık 15 dakika boyunca darp edildi.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olay güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkarken, aile hem kreş yönetimi hem de olayda sorumluluğu bulunan personel hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIK DA HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından olayla ilgili yapılan açıklamada, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen ihbar üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekiplerince ivedilikle harekete geçildiği belirtilerek, "Kreşte yapılan denetimin ardından ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bakanlık olarak ihmali bulunan yetkililerin gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" denildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 yaşındaki çocuğun kreşte darp edilmesi sonrası harekete geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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