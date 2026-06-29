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Turgutlu'da tutuklanan muhtar görevden uzaklaştırıldı

Turgutlu'da tutuklanan muhtar görevden uzaklaştırıldı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aile içi şiddet nedeniyle tutuklanan Çepnibektaş Mahallesi Muhtarı Hamza Turan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Muhtarlık görevini geçici olarak mahalle birinci azası üstlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aile içi şiddet olayı nedeniyle tutuklanan Çepnibektaş Mahallesi Muhtarı Hamza Turan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Muhtarlık görevini geçici olarak mahalle birinci azası yürütmeye başladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesi Muhtarı Hamza Turan, hakkında yürütülen adli süreç kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında daha önce de uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edilen Muhtar Hamza Turan, geçtiğimiz günlerde yaşanan aile içi şiddet olayı nedeniyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararının ardından idari süreç de tamamlanırken, Hamza Turan hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Çepnibektaş Mahallesi'nde muhtarlık görevini geçici olarak mahalle birinci azası yürütmeye başladı.

Yargılama sürecinin devam ettiği öğrenilirken, mahallede kamu hizmetlerinin herhangi bir aksama yaşanmadan sürdürüldüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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