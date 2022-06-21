Ahşap kafe-restoran alevlere teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahşap kafe-restoran alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ahşap kafe-restoran alevlere teslim oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ahşap bir kafe-restoran alev alev yandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ahşap bir kafe-restoran alev alev yandı.

Yangın, Çarşamba'nın Eğrikum Mahallesi Merkez Sokakta bulunan Doğal Yaşam Parkı'ndaki Çarşamba Konağı Kafe-Restoran'da meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında bacada başlayan yangın kısa sürede ahşap kafe-restoranın alev topuna dönmesine neden oldu. Yangının olduğu kafenin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri de olaya anında müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, kafede büyük çaplı zarar oluştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title