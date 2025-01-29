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Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı DEM Partili Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk'ün Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29), silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

    TORUNU VE YANINDAKİ KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI

    Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybettiHüseyin Reber Türk

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Hüseyin Reber Türk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
    Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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    Yorumlar (4)

    Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

    Mafya olmuştur. Rahmet eylesin.

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    Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

    Ahmet beyin başı sağolsun. Nurlar içinde uyusun. Mahlesef haklı haksız bu olaylar oluyorrr. Cezalar az

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    Haber YorumlarıYigit Varli:

    Acaba terör örgütünün işi olabilirmi son süreçle ilgili

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    Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

    içeriğini sebebini bilmeden rahmet falan dileyemem. sebebi bir çok şey olabilir. duyar kasan biri gelir şimdi o yğzden açıklama da yapayım. Terrör olabilir. yuyuşturcu olabilir. bi çok şey olabilir.

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