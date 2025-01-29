Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29), silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

TORUNU VE YANINDAKİ KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Reber Türk

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hüseyin Reber Türk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.