Ahmet Tekin Baykal, Aydın'da Hayatını Kaybetti

Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Tekin Baykal, Bey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında 2008 yılında tutuklanan Ahmet Tekin Baykal'a, İleri evre KOAH ve lenfoma teşhisi konulmuştu. Baykal'ın cezaevi koşullarında kalmasının mümkün olmaması üzerine infazı geçici olarak ertelenmişti. Geçtiğimiz aylarda jet ambulans uçakla Aydın'a getirilen Baykal, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Tedavilere olumlu yanıt vermeyen Baykal, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Baykal için ikindi namazına müteakip Bey Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahmet Tekin Baykal, kılınan cenaze namazının ardından Şevketiye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN