İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
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Büyük İstanbul depremiyle ilgili bir tahmin de Ahmet Ercan'dan: Bu tarihten önce olmaz

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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, beklenen büyük İstanbul depremi için kaygıları artırdı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Ahmet Ercan, "Bu beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil. Ona daha zamanımız var. 2045 ve 2065'ten önce olacağını düşünmüyorum" dedi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından en büyüğü 5.9 olan 266 artçı sarsıntı yaşandı. Deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Geceyi evde geçirmek istemeyen vatandaşlar parklar, camiler ve mesire alanlarına kurdukları çadırlarda sabahladı. Halkı paniğe sürükleyen deprem uzmanlar tarafından sıklıkla uyarı yapılan büyük İstanbul depremine ilişkin endişeleri artırdı.

"ARTÇILAR GERGİNLİĞİ BÜYÜK ORANDA ATTI"

Depremi değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Büyük deprem gelmeden önce bu tür depremleri göreceğiz. Artçıların iki hafta sürmesini beklerken öğleden önce ve öğleden sonra meydana gelen artçı depremlerle üstündeki gerginliği büyük oranda attı." dedi.

"ARKASINDAN BÜYÜK BİR DEPREM GELMEZ"

"Deprem yaklaşık 25 kilometre ya sürüklendi ya da yeri kırdı." diyen Ercan, "Gidişi normalde doğuya ve batıya olması gerekirken sadece İstanbul'a doğru yöneldi. Şu anda İstanbul'a doğru kayıyor. Trakya Eskişehir kırığından başlayan bu deprem Büyükçekmece Çatalca kırığına kadar vardı. Bundan sonra İstanbul'a doğru sürmesini beklemiyorum. Büyük bir dinginliğe erişiyor. Bunun arkasından büyük bir deprem beklentisi içinde değilim." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ 2045'TEN ÖNCE OLMAZ"

Beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin tarih veren Prof. Dr. Ercan, "Bu beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil. Ona daha zamanımız var. Onun için de 2045 ve 2065'ten önce olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Büyük İstanbul depremiyle ilgili bir tahmin de Ahmet Ercan'dan: Bu tarihten önce olmaz
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalperen84:

Olmazmış sallama ziyaaa. geçen olan 6,2 neydi peki? biz tedbirimizi alalım takdiri Allah’a bırakalım

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