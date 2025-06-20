Ahlat'ta Başbıboş Köpeklerin Saldırısı: Küçük Çocuğu Vatandaş Kurtardı

Ahlat'ta Başbıboş Köpeklerin Saldırısı: Küçük Çocuğu Vatandaş Kurtardı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan bir çocuk, bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve mahalle sakinleri başıboş köpek tehlikesine dikkat çekerek çözüm istedi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuğu, bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Korku dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ahlat'ın Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan bir grup çocuğa aniden saldıran başıboş köpekler, çocukların panik halinde kaçışmasına neden oldu. Kaçarken yere düşen küçük bir kız çocuğu, saldırgan köpeklerin hedefi oldu.

O sırada durumu fark eden bir vatandaş hızla müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı ve çocuğu kurtardı. Yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına boğulan küçük çocuk, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek yetkililerden acil çözüm talebinde bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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