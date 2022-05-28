Ahır ve merek olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı - Haberler

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Çayırçukur köyünde ahır ve merek olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çayırçukur köyü Dutluca mevkiinde yaşayan Mehmet Narin'in ahır ve merek olarak kullandığı 2 katlı binada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında alevler kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 1 adet süt sağım makinesi ve 1 adet buzdolabı tamamen yandı, bina kullanılamaz hale geldi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa