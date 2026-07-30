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‘Ahbaplar suç örgütü’ ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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‘Ahbaplar suç örgütü’ ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

'Ahbaplar suç örgütü' ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi

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