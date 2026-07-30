‘Ahbaplar suç örgütü’ ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
‘Ahbaplar suç örgütü’ ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
'Ahbaplar suç örgütü' ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı