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Adana'da Çatı Uçtu: O Anlar Kamerada

Adana'da Çatı Uçtu: O Anlar Kamerada
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Adana’da ağustos ayında etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçarken, vatandaşlar o anı anlattı.

Adana'da ağustos ayında etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçarken, vatandaşlar o anı anlattı.

Kent genelinde gün içerisinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde etkili oldu. Bir binanın çatısı kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Uçan çatı, elektrik direğine takılarak asılı kaldı. Çatının uçması sırasında elektrik kablolarının da kopmasıyla bölgede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

"Bizim binadan uçtuğunu sandım"

Mahallede yaşayan Osman Ünal, Adana'da süper hücre oluştuğunu söyleyerek, "Bunun sonucunda evimin karşısındaki binanın çatısı elektrik direğine uçtu. Önce ekipleri aradık. Biz o an kendi evimizin çatısına baktık. Bizim binadan uçtuğunu sandım. Sağa sola bakınca karşı binanın çatısının uçtuğunu gördük. Sonrasında itfaiyeyi aradık" dedi.

"Adana'da ağustos ayında alışık olmadığımız bir durum"

Hasan Yıldız ise evde otururken yağmur başladığını ve sonrasında gürültü koptuğunu ifade ederek, "Direkt dışarı çıktım ve baktım çatı uçmuş. Babamlara söyledim onlar da itfaiyeyi aradı. Adana'da ağustos ayında alışık olmadığımız bir durum. İlk defa böyle bir şey yaşadım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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