Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Patnos'ta içinde 7 kişi bulunan araç takla attı, 1 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Patnos'ta içinde 7 kişi bulunan araç takla attı, 1 kişi ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Ağrı Patnos'ta içinde 7 kişi bulunan araç takla attı, 1 kişi ağır yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde kontrolden çıkan araç takla attı. İçinde 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu kazada 1 kişi ağır yaralandı, diğer kişilerin sağlık durumuna ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, içerisinde 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu araç takla attı. İlk bilgilere göre kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muş'un Malazgirt ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gitmek üzere yola çıkan araç, Patnos Cezaevi mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Araçta 7 kişi bulunuyordu

Akşam saatlerinde yaşanan kazada araçta 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Kazada 1 kişinin ağır yaralandığı bildirilirken, diğer kişilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiği ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan

45 yaşında üçüncü kez anne oldu: Büyülü küçük insan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

Parkta kabus dolu anlar! Bıçak zoruyla ağaçlık alana götürüp...
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı

Derbide olay sözler! Ne yaptın Lukaku?
Gaziosmanpaşa'da minibüs kaldırıma daldı! Çocuklarını kenara iterek kurtaran anne hayatını kaybetti

Minibüs üzerlerine geldi! Son anda çocuklarını kenara itti
Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi

Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu

Hastalara eziyet, ölüm saatlerinde değişiklik