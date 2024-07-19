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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden Trafik Kazası: Komiser ve Annesi Hayatını Kaybetti

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli, Sivas-Erzincan karayolunda seyir halindeyken park halinde olan bir kamyona çarptı. Kazada ikisi de hayatını kaybetti.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Sivas- Erzincan karayolunda seyir halinde olan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Hakan Yakuli, yol üzerinde park halinde olan kamyona çarptı. Meydana gelen kazada Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli hayatını kaybetti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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