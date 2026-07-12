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Ağrı Dağı'nda kaybolan Sevim Yılmaz'ın cesedi bulundu

Ağrı Dağı'nda kaybolan Sevim Yılmaz'ın cesedi bulundu
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Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında kaybolan 58 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine, arama çalışmalarının başlamasının ardından 3 ay 20 gün sonra ulaşıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülen arama faaliyetleri kapsamında, bir İHA tarafından tespit edilen cesedin kimliği DNA testiyle kesinleştirilecek.

Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında kaybolan 58 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine, arama çalışmalarının başlamasının ardından 3 ay 20 gün sonra ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nda 22 Mart Pazar günü zirve tırmanışı yapan bir gruptan ayrılan Sevim Yılmaz'dan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlk ihbarda, Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin 700 metre rakımında bulunan bir grup dağcının mahsur kaldığı ve hipotermi riski altında olduğu bildirildi. Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve İl Özel İdaresi ekiplerinden oluşan 19 personel, 5 araç ve 2 iş makinesi bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemesinde, rehber eşliğinde tırmanış gerçekleştiren 5 kişilik gruptaki 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Dağcılar güvenli bölgeye indirilirken, daha düşük rakımdaki kamp alanına dönmek üzere gruptan ayrılan Sevim Yılmaz'ın kampa ulaşmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine 23 Mart sabahı arama çalışmaları Yılmaz'ın bulunmasına yönelik genişletildi.

AFAD ve JAK ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarmaya ait keşif uçağı, emniyete ait insansız hava araçları (İHA), dronlar ile profesyonel dağcılardan oluşan ekipler de destek verdi. Çalışmalarda toplam 52 personel, 11 araç, 3 iş makinesi, 1 jandarma keşif uçağı, 2 İHA ve 3 dron görev yaptı.

Olumsuz hava ile zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen arama faaliyetleri kapsamında, kayboluşunun üzerinden 3 ay 20 gün geçmesinin ardından bir İHA tarafından elbise ve insan bedeni tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan incelemede cansız bedene ulaştı. Cesedin bulunduğu noktadan alınarak Ağrı Dağı'ndan indirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bulunan cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla DNA incelemesi yapılacağı, test sonuçlarının ardından cesedin Sevim Yılmaz'a ait olup olmadığının netlik kazanacağı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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