Ağrı'da Yol Kontrolünde 6 Yavru Deve Kuşu Ele Geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşlıçay ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünün bagajında 6 yavru deve kuşu ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Taşlıçay ilçesinde icra edilen yol kontrol uygulamasında şüpheli görülen bir yolcu otobüsünün durdurulduğu belirtildi. Otobüsün bagajında yapılan aramada 6 yavru deve kuşu ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Yavru deve kuşları muhafaza altına alınarak, Taşlıçay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir" denildi. - AĞRI