Haberler

Ağrı'da köylerde rahatsızlanan hastalar için ekipler seferber oldu

Ağrı'da köylerde rahatsızlanan hastalar için ekipler seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu rahatsızlanan hastalar için acil sağlık ekipleri seferber oldu. Ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen hastalara ulaşarak ilk müdahaleleri yaptı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolları kapanan köylerde rahatsızlanan hastalar için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Kopuz, Toprakkale ve Çetinsu köylerinde yaşayan 3 kişinin aniden fenalaşması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgelere İlçe Özel İdaresi ile Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri yönlendirildi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Zorlu kış şartlarında ekiplerin uzun uğraşları sonucu yolların açılmasıyla Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri köylere ulaşarak, hastalara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 3 hasta ambulanslarla sevk edildikleri Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşerolumsuz, hava şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin görevlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla sahada çalışmalarını sürdürüyor. En zor şartlarda dahi hastalarımıza ulaşmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle