Ağrı'da Trafik Kontrollerinde 21 Araç Ceza Aldı

Ağrı'da Trafik Kontrollerinde 21 Araç Ceza Aldı
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik kontrollerinde bin 185 araç ve bin 645 kişi sorgulandı. Kural ihlali yapan 21 araca cezai işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi ve 5 şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen trafik kontrol ve denetimlerinde bin 185 araç ile bin 645 kişi sorgulandı. Kurallara uymayan 21 araca cezai işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi, 5 şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, il genelinde Trafik Jandarması Timleri tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Trafik Jandarması Timlerimizce ilimiz genelinde yapılan kontrol ve denetimler sonucunda; 1185 araç ve 1645 şahıs sorgulanmış, kural ihlali yapan 21 araca cezai işlem uygulanmış, 10 araç trafikten men edilmiş ve 5 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Jandarma ekiplerinin, halkın huzur ve güvenliği ile trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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