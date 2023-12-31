Ağrı'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da, Tutak- Hamur yolunda seyir halinde olan K.Ö kontrolündeki 01 Z 0192 plakalı araç kontrolden çıkınca takla atarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. - AĞRI