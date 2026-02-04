Haberler

Ağrı'da Sınır Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen 'Sınır Güvenliği' konulu toplantıda, sınır hattının güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik tedbirler ele alındı. Toplantının ardından Vali Bozkurt, hudut karakolunu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve görevli personele başarı dileklerini iletti.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında, ilgili kurumların katılımıyla "Sınır Güvenliği" konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un başkanlığında düzenlenen toplantıda; sınır hattının güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda ilgili birimlerin görüş ve değerlendirmeleri dinlenerek mevcut durum masaya yatırıldı.

Toplantının ardından Vali Bozkurt, Cavit Tütüncü ile birlikte Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolunu ziyaret etti. Ziyarette sınır hattında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bozkurt, görev başındaki personelle bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
