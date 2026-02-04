Ağrı'da Sınır Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında, ilgili kurumların katılımıyla "Sınır Güvenliği" konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un başkanlığında düzenlenen toplantıda; sınır hattının güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda ilgili birimlerin görüş ve değerlendirmeleri dinlenerek mevcut durum masaya yatırıldı.

Toplantının ardından Vali Bozkurt, Cavit Tütüncü ile birlikte Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolunu ziyaret etti. Ziyarette sınır hattında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bozkurt, görev başındaki personelle bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. - AĞRI