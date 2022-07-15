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Ağrı'da seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil küle döndü.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil küle döndü.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, Erzurum- Ağrı Karayolu Sarıcan Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, yurt dışından Eleşkirt'teki akrabalarını ziyarete geldiği belirtilen Erkan Ö.'ye ait BL-875-VQ yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü Erkan Ö., otomobili durdururken araçta bulunan kişiler dışarı çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımı ile söndürülemeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Eleşkirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürürken, hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan çıkan yangın nedeni ile yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapanan Erzurum-Ağrı karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eleşkirt Ağrı 3. Sayfa Haberler

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