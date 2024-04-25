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Ağrı'da öğrencilere mahremiyet konulu eğitim düzenlendi

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte, Doğubayazıt İlçesi Atabakan İlkokulu'nda 'Mahremiyet' konusunda eğitim düzenledi. Eğitimde 43 öğrenci, 3 öğretmen ve 15 veli yer aldı.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere mahremiyet konulu eğitim düzenledi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte, Doğubayazıt İlçesi Atabakan İlkokulu'nda 'Mahremiyet' konusunda eğitim düzenlendi. Çalışmaya43 öğrenci, 3 öğretmen ve 15 veli katıldı. Eğitimin ardından KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Ayrıca öğrencilere "Jandarma" dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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