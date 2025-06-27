Ağrı'da Motosikletten 1 Kilo 74 Gram Esrar Ele Geçirildi

Ağrı'da Motosikletten 1 Kilo 74 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Ağrı'da jandarma ekiplerinin düzenlediği yol kontrolünde durdurulan motosikletin sürücüsünde 1 kilo 74 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da, jandarma ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün üzerinde 1 kilo 74 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen takipli narkotik faaliyetleri kapsamında düzenlenen yol kontrolünde şüpheli olarak durdurulan bir motosikletin sürücüsü üzerinde arama yapıldı. Arama sonucunda şahsın üzerinde 1 kilo 74 gram esrar maddesi bulundu.

Uyuşturucuya el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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