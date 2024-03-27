Ağrı'da Jandarma personeli lise öğrencilerine meslek tanıtımı yaptı

Ağrı'da Jandarma personelince lise öğrencilerine Jandarma mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı personelince, il merkezinde bulunan Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi olmak üzere 2 ortaöğretim okulunda, 210 öğrencinin katılımı ile, JSGA Başkanlığı öğrenci temin süreci, Subay-Astsubay olma şartları ve Jandarma mesleği konusunda tanıtım faaliyeti icra edilmiştir.

Sunumların yapıldığı faaliyetlerde öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı. - AĞRI