Diyadin'de kurban keserken 8 kişi yaralandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalarda 8 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, dikkatsizlik ve tecrübesizlik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı. El, kol ve bacaklarından yaralanan 8 kişi, Diyadin Devlet Hastanesi'ne başvurarak tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastaneye başvuran vatandaşların büyük bölümünün tedavilerinin ayakta yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, kurban kesimi sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kurbanlıkların mümkün olduğunca uzman kişiler tarafından kesilmesinin önemine dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde yaşanan olaylar, her yıl bayram dönemlerinde karşılaşılan "acemi kasap" vakalarını bir kez daha gündeme getirdi. İlçede bayram boyunca sağlık ekiplerinin muhtemel yaralanmalara karşı görev başında olduğu belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
