Kayıp genç kızdan haber var

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Ağrı'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nazar Eslemnaz T. isimli genç, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Nisan 2025 tarihinde Murat Mahallesi'nde bulunan Şehit Halis Çınar Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran ailenin, 2005 doğumlu Nazar Eslemnaz T. isimli bireyin kaybolduğunu bildirdiği belirtildi.

GECE YARISI BULUNDU

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, "Yürütülen çalışmalar neticesinde, kayıp başvurusunda bulunulan Nazar Eslemnaz T. isimli şahsa 06 Nisan 2025 günü saat 23.40 sıralarında ulaşılmıştır." denildi.

Şahısla yapılan görüşmede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "18 yaşından büyük olması nedeniyle şahsın kendi isteğiyle kayıp kaydı kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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